Мнение: А зачем Конев ударил на Прагу?

06.06.2020, 21:42, Разное

Кстати, только сейчас пришло в голову про Чехословакию. А не является ли вся история про “удар Конева на Прагу, чтобы спасти древний город от уничтожения гитлеровцами” – не более чем мифом, а точнее – советской “легендой прикрытия”?

Там ведь, если смотреть без легендирования – обстоятельства довольно стремные. Начало мая, Берлин уже взят, Гитлер мертв, немцы массово капитулируют. И тут ВДРУГ танковая армия Конева осуществляет “стремительный марш-бросок” на Прагу! Вопрос – зачем? Ведь война вроде была с Германией; Германия пала. Ну и, типа, всё – шпаги в ножны? Войска встают, где стоят, ждут окончательного подписания капитуляции?

Тут и подоспела идея, что немецкие войска разгромленной страны вдруг как бы в порыве непонятной злобы начали “разрушать Прагу” – и ПОЭТОМУ Советскому Союзу “пришлось вмешаться”! Типа – из чисто человеколюбивых порывов. А на деле – Сталин просто поспешил прижать “под себя” как можно больше территории, пока есть “окно возможностей”. Никаких военных оснований идти в Чехословакию уже не было – но были основания политические, описанные еще Крыловым: “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. Очень просто хотелось “съесть” еще и чехов.

Заодно, в этом разрезе – проясняется роль еще и “власовцев”. Как известно, реально “освободили Прагу” именно они, повернув оружие против и так уже достаточно деморализованного немецкого гарнизона. Но вопрос – ЗАЧЕМ? И ответ ясен: чтобы отдать Прагу “союзникам”, то есть американцам прежде всего! Для того и “восстали” – понадеялись, что на такой куш, как Прага, союзники поневоле клюнут – ну и заодно спасут самих власовцев от родной “армии-освободительницы”.

Так что Конев так рванул к Праге, просто чтобы успеть… раньше американцев. И успеть, таким образом, присоединить чехов (и словаков) именно к советскому блоку.

А теперь посмотрим на ТАКУЮ историю глазами чехов: при таком подходе с чешской точки зрения вообще непонятно, каким боком Конев им “освободитель”. Он просто еще один завоеватель, поспешивший как можно быстрее сменить завоевателя предыдущего. И опередивший (с чешской точки зрения) завоевателя третьего, куда более приемлемого – американцев.

Вену Красная Армия тоже прихватила в суматохе, и даже начала там строить Австрийскую Социалистическую Республику; но Австрию США все-таки быстро потом оттягали назад. А вот с Прагой не удалось – оттого она аж до 1991-го мучалась при социализме. Не повезло.