Мнение: Татар коронавирус не берет?

06.06.2020, 21:35, Разное

В России за сутки выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом. В Петербурге умерли рекордные 55 пациентов. А в Казани отменили масочный режим. На улице. В магазины, по-прежнему, надо заходить в масках.

На 100 тыс. населения в целом по России приходится 306,3 зараженных. Без Москвы – 192,9 случая. В Татарстане – 89,8 случая. Среди российских регионов по этому показателю республика на 71-ом месте.

Возможно, что татар коронавирус не берет. Типа незваный незваного видит издалека и обходит стороной?

В республике начали делать тесты на антитела. 1 386 человек уже сделали. Я тоже сделал. Увы антител на коронавирус в моем организме не обнаружено.

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