Личное: Зачем Кирилл драл покойницу?

06.06.2020, 21:18, Разное

Вы знаете, хоть я и всегда объективна, к некоторым людям у меня есть слабость. Ну, а чего? Нормальная человеческая эмоция — всё вижу, всё понимаю о человеке, но он мне почему-то нравится.

Одна из таких — покойница Жанна Фриске.



Фото: Соцсети

Чем, собственно, она отличалась от своих коллег и подружек? Да ничем, но было в Жанне что-то хорошее — мне так кажется. Нормальная баба, хоть и с кучей пороков, комплексов, присущих всем нашим представителям шоубиза.

К чему это я вспомнила про Жанну? Да не я её вспомнила, а забытый всеми Кирилл Андреев из группы «Иванушки» — тот самый из трёх, который петь не умел.

Кирилл заявил, что у него был роман с Жанной Фриске. Мол, молодость такая, что даже страсть.

«Были молодые. Да, между нами была страсть».

Пять лет прошло со смерти Жанны — самое время рассказать всем, что со страстью совокуплял покойницу, да?

Я думала, что вспоминать, как тебя хотел Феллини и Бертолуччи — удел полусумасшедших бабок, известных в прошлом артисток. Но нет — выискался Кирилл Андреев, хвастающий о половой страсти с той, кто не может уже ни возразить, ни ответить.

По факту, если без прикрас, взрослый мужчина орёт, что он драл покойницу. К чему такое объявлять? По логике Кирилла — а почему бы не рассказать?

Было ли, не было ли такое, сейчас никто и не скажет точно, зато Кирилл — молодец-жеребец, покрасовался в том, что вызвал страсть женщины.

Это так низко, так некрасиво, что лично мне очень мерзко и гадко на душе. Даже если Жанна и дала разочек Кириллу, зачем об этом рассказывать всей стране?

Как бы вы отнеслись к таким рассказам ваших половых партнёров, когда вы уже умрёте?