Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил госиспытания

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06.06.2020, 21:16, Новости дня

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил госиспытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербург для ревизии, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350, завершив морскую часть государственных испытаний, вернулся на «Северную верфь». В течение июня корабль пройдет ревизию, после чего будет передан Военно-морскому флоту», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, во время заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Генеральный директор «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Пономарев сообщил: «Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля – подъему Андреевского флага. В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах – Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях и волнениях моря. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата, и сейчас можно с уверенностью говорить о том, что «Касатонов» –это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот».

На «Северной верфи» «Касатонов» в течение месяца пройдет ревизию. В ходе ревизии кораблестроители выполнят техобслуживание механизмов, главной энергетической установки, устройств и специзделий, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса, открытых частей и внутренних помещений, отработают замечания экипажа.

После завершения ревизии фрегат выполнит контрольный выход и после подписания приемного акта государственной комиссией будет готов к передаче флоту.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав Северного флота так же, как и его предшественник – головной корабль проекта фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Напомним, 21 мая фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел для завершения госиспытаний в Балтийское море.



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