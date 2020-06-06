 

Бывшая жена Гуфа крутит роман со смазливым красавчиком

06.06.2020, 21:10, Разное

Бизнесвумен, рэперша и популярный блогер Айза
Анохина стала героиней нового шоу на канале “Супер”. Девушка решила
быть откровенной со своими поклонниками и начистоту рассказала о личной жизни. Оказалось,
что приписываемый ей роман с Олегом Майами – правда. Звезды уже давно вместе,
их отношениям исполнилось целых три месяца.

35-летняя Айза рассказала, что по-настоящему
влюбилась в 29-летнего певца.

“Никто ко мне не относился, как к
хрустальной. Никто со мной так не обращался”, – откровенничает звезда.

При этом певица призналась, что ей было нелегко
сниматься в новом телепроекте – ей пришлось изображать “первое”
свидание с Олегом, хотя они уже давно влюблены друг в друга.

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Публикация от A I Z A I S T H E M O O N (@aizalovesam) 6 Июн 2020 в 4:16 PDT

Как рассказала рэперша, очередной разрыв дался ей
очень тяжело. После расставания с любимым серфером девушка была уверена, что в
ближайшее время никого не полюбит и собиралась отдохнуть от мужчин. Однако на
горизонте появился Олег Майами и сердце артистки снова затрепетало.

Отметим,
Айза Анохина все еще замужем – официальное расторжение брака не зарегистрировано
из-за карантинных мер и ограничений в работе соответствующих инстанций. Однако
Айза и Дмитрий разъехались уже почти год назад. Развод не обещает быть мирным –
у пока еще супругов серьезные разногласия по поводу совместного бизнеса. Айза и
Дмитрий вместе владеют сетью салонов красоты.



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