 

Мишустин подписал постановление об особенностях отмены культурных мероприятий в случае ЧС

06.06.2020, 21:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся отмены, замены или переноса культурных мероприятий в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или повышенной готовности.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части», – передает ТАСС текст документа.

Напомним, ранее в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры, приуроченной к Пушкинскому дню (Дню русского языка) заявил, что культурные учреждения вместо возвращения денег за билеты смогут выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем.



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