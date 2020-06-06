VOAэкспресс 6 июня 2020

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06.06.2020, 21:06, Новости дня

Протесты

Ожидается, что в субботу протестующие проведут в Вашингтоне массовую демонстрацию, при этом субботняя акция может стать одной из самых массовых за последние годы в американской столице.

США и Германия

Высокопоставленный представитель Администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тыс военнослужащих США.

С мнением главы Белого дома оказались согласны далеко не все. Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вооруженным силам Сената США, назвал этот шаг «мелочным и нелепым», а демократ Эллиот Энгел считает, что данная инициатива обрадует российского президента Владимира Путина.

Катастрофы

Пандемия коронавируса уже унесла жизни 108 тысяч человек в США, что является самым высоким показателем среди стран мира. Тем не менее пандемия не является самым масштабным с точки зрения числа жертв бедствием в истории страны. Соединенные Штаты переживали более катастрофические эпизоды своей истории, в том числе эпидемию испанского гриппа, которая унесла жизни около 675 000 американцев.

Высадка в Нормандии

6 июня – годовщина «Дня Д», самой масштабной десантной операции в истории человечества. В этот день в 1944 году на побережье французской Нормандии высадились войска западных союзников. Каждый год во Франции на памятные мероприятия приходят тысячи людей, однако в этот раз коронавирус внес коррективы в масштаб мемориальных акций



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