Американцы намерены протестовать, пока не добьются равноправия

06.06.2020, 21:05, Новости дня

В США не утихают протесты даже после того, как прошла церемония прощания с несчастным Джорджем Флойдом. На протестах не до социальной дистанции. Впрочем, Трамп уже заявил, что пора заканчивать с COVID-ограничениями: мол, эпидемия прошла. Между тем его главный конкурент от демократов Джо Байден набрал голоса для официального выдвижения.

На знамени американских протестов вот-вот может поменяться имя. На смену Джорду Флойду, возможно, идет следующий — Маннуэль Эллис тоже умер во время задержания.

Все случилось еще в марте в Такоме, пригороде Сиэтла. 33-летнего афроамериканцы полиция задержала по подозрению в нападении на женщину. Вот кадры, которые сделала из машины случайная свидетельница. Эллис скончался через сорок минут. Причина смерти — остановка дыхания из-за гипоксии, хотя, как говорят в полиции, техника удушения, подобная той, что использовал Шовен с Флойдам, к Эллису не применялась.

Уголовное дело есть. Полицейских никто не прикрывает, но имя Эллиса, у которого, как и у Флойда, явно были проблемы с законом, уже поднимают на щит. Его тоже пытаются выставить едва ли не святым.

Протесты в США тем временем продолжаются одиннадцатые сутки. Накануне во время поминок по Джорджу Флойду мэра Нью-Йорка Ди Блазио освистали, а ведь он так хотел быть своим для демонстрантов. Даже отказался вводить нацгвардию, когда в городе бушевали протесты.

"Это не должно закончиться сегодня, потому что нам необходимо правосудие. Нам оно нужно было 400 лет. Мы должны бороться, пока не будет равноправия", — говорят американцы.

Но будет ли к тому времени в Америке полиция? Терпение у силовиков, которых заставляют вставать на колени и выставляют виноватыми, на исходе. В Баффало после увольнения двух сотрудников спецназа, которые толкнули 75-летнего мужчину, рапорты об увольнении написали все их 57 коллег. Наказать требовал лично губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Когда я увидел видео, я безо всякого преувеличения почувствовал сильную боль в животе. Поэтому я думаю, мэр Баффало на сто процентов принял правильное решение", — сообщил Куомо.

Словосочетание "жизни черных имеют значение" 24 часа в сутки несется в Америке из каждого утюга. Забыты коронавирус и коронакризис. Дональд Трамп пытается напомнить, что хорошие новости все же есть. В мае 2,5 миллиона человек нашли работу. Крупнейший месячный прирост с 1939 года.

"То, что это случилось, просто замечательно. Все думали, что число потерявших работу составит 9 миллионов человек, а у нас прирост рабочих мест 3 миллиона. Никто никогда ничего не видит. Итого у нас две положительных новости. Первая — это замечательные цифры, а вторая — это то, что мы идем к длительному периоду роста количества рабочих мест", — сообщил Трамп.

Но этот рост, конечно, не входит в планы трамповских противников — демократов. В американской политике в предвыборный год развернулась война на полное взаимное уничтожение, где больше нет никаких красных линий. Чтобы персонально досадить Трампу, участок 16-й улицы перед Белым домом переименовали. Теперь это называется Площадью черных жизней, которые имеют значение. Пролоббировала мэр столицы США. Сама — чернокожая.

"Это послание американскому народу, что жизнь чернокожих имеет значение. И наш город поднимает этот вопрос на уровень ценности всего мегаполиса", — отметила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Трамп ответил, как привык, в Twitter: "Некомпетентный мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно приходит к нам за "подачками", теперь ведет войну с Национальной гвардией, которая за последние несколько дней спасла ее от огромного позора. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, мы введем другую группу мужчин и женщин".

Трамп припомнил Боузер ее негостеприимство. 200 национальным гвардейцам из Юты, которых стянули для охраны Белого дома по приказу, отказали в проживании. Проще говоря, вышвырнули на улицу.