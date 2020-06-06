 

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

06.06.2020, 21:05, Новости дня

Министерство энергетики РФ после изменения условий сделки ОПЕК+ ожидает добычу нефти и конденсата в РФ в текущем году на уровне 510-520 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Решение картеля продлить сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на июль российский министр назвал правильным. Он пояснил, что оно поможет усилить влияние сделки, чтобы сбалансировать рынок, а также снизить риски и наблюдающуюся в настоящее время неопределенность.

Новак отметил, что все параметры сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении. На уточняющий вопрос, продолжит ли свое участие в сделке ОПЕК+ Мексика в июле, глава Минэнерго ответил: "Вместе с Мексикой".

Новак сообщил также, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил порядка 90 процентов. Россия, в свою очередь, исполнила свои обязательства на 96 процентов. "В июне мы будем выходить на полное исполнение обязательств", — сказал министр.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соглашение стран ОПЕК+ окажет положительное влияние на дальнейшую стабилизацию мировых энергетических рынков, передает ТАСС.



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