 

Госдеп обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

06.06.2020, 20:56, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.

«Бессердечные попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм. В непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы», – передает РИА «Новости» сообщение Помпео в Twitter.

Напомним, в четверг генпрокурор США Уильям Барр увидел «иностранное вмешательство» в протесты в стране.



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