Бондарчук опроверг проверку «Ленфильма» на предмет хищений

06.06.2020, 20:53, Новости дня

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук назвал ложью информацию о проверке в отношении него и киностудии в связи с хищением выделенных средств.

«Это от начала до конца ложь, там нет ни одного слова правды», – передает «Интерфакс» слова Бондарчука, отметившего, что киностудия «Ленфильм» «прошла сто проверок и две Счетные палаты».

Ранее в субботу в Сети появилась информация со ссылкой на анонимный источник об оперативных мероприятиях в отношении Бондарчука и иных лиц для установления причастности к хищению киностудией «Ленфильм» выделенных бюджетных средств и кредитов на сумму в 2 млрд рублей.