Кремль прокомментировал соглашение ОПЕК+

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06.06.2020, 20:48, Новости дня

Соглашение стран ОПЕК+ окажет положительное влияние на дальнейшую стабилизацию мировых энергетических рынков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков», – передает ТАСС слова Пескова.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ решила продлить сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки на июль.

«Сегодня было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь месяц по сокращению около 10 млн баррелей в сутки, а точнее 9,7 млн баррелей, продлить на еще один месяц, на июль этого года, для того, чтобы усилить влияние сделки, для того, чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим», – передает РИА «Новости» слова Новака.

По его мнению, это правильное решение.

Он добавил, что все страны ОПЕК+ сегодня подтвердили приверженность тому, чтобы на 100% выполнять сделку по сокращению добычи нефти.

«Важно, что все подтвердили свои обязательства по 100%-ному исполнению сделки, и эта приверженность играет огромное значение для того, чтобы эффект от реализации совместных действий для рынка был положительным», – сказал Новак.

«Да, у нас параметры не поменялись, они как были приложением к соглашению от 12 апреля, так и остались. Единственное, мы продлеваем, вместо июля, где было (сокращение добычи нефти) 7,7 (млн баррелей в сутки), теперь будет 9,7 млн баррелей в сутки», – сказал Новак по итогам заседания ОПЕК+.

На уточняющий вопрос, продолжит ли свое участие в сделке ОПЕК+ Мексика в июле, Новак ответил: «Вместе с Мексикой».

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.



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