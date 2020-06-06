Вирусолог оценил обновленные рекомендации ВОЗ о ношении масок

06.06.2020, 20:48, Новости дня

Вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя новые рекомендации Всемирной организации здравоохранение по ношению масок, напомнил, что в РФ постоянно напоминали о необходимости масок для всех.

Он подчеркнул, что рекомендация ВОЗ не может быть запоздавшей, так как пандемия коронавируса продолжается.

«У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных», – передает РИА «Новости» слова Альштейна, который напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, на пути которого нужна преграда в виде маски.

Вирусолог напомнил, что она не является стопроцентной гарантией защиты, но снижает вероятность заражения здорового человека.

Напомним, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно соблюсти безопасную дистанцию.