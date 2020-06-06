 

Во Львовской области лаборатории не успевают делать тесты на COVID-19. Регион вышел на третье место в Украине по числу заболевших

06.06.2020, 20:48, Новости дня

Лаборатории во Львовской области из-за роста заболеваемости не успевают проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий по итогам срочного совещания по ситуации с COVID-19.

“По статистике последних дней Львовская область стала своеобразным антирекордсменом (4 июня регион вышел на третье место по количеству подтвержденных случаев COVID-19. “ГОРДОН”). Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся случаев [заражения] Львовская область обогнала Черновицкую (по всей видимости, речь идет о приросте новых пациентов; по общему числу заразившихся Черновицкая область по-прежнему занимает первое место в Украине. – “ГОРДОН”). Кроме того, образовалась очередь на ПЦР-тестирование”, – сообщил глава ОГА.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль “поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать пять образцов отобранного материала”. 

Козицкий также заявил, что в регионе пока не будут возобновлены внутриобластные пассажирские перевозки. “Достаточно остро в последнее время встал вопрос внутриобластных перевозок, ведь экономика требует восстановления транспортного сообщения. Однако мы понимаем, что уровень заболеваемости будет падать только при соблюдении карантина жителями области”, – отметил чиновник.

Щойно завершилась термінова нарада під головуванням Прем`єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації із Covid-19 у Львові…

Posted by Максим Козицький on Laupäev, 6. juuni 2020

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. В частности, власти Житомирской области отказались ослаблять карантин из-за увеличения количества инфицированных.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что “тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава”. По его словам, украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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