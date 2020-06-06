Страны ОПЕК+ согласовали дальнейшее сокращение нефтедобычи

06.06.2020, 20:48, Новости дня

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ согласовали дальнейшее сокращение добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на министра нефти Ирана Биджана Зангане.

По словам чиновника, соглашение было достигнуто, “как и планировалось”.

Агентство отмечает, что после того, как страны ОПЕК+ (в сделке участвуют более 20 стран, в том числе крупнейшие поставщики нефти – Саудовская Аравия, США и Россия) в апреле договорились о сокращении нефтедобычи, поставки сырья сократились примерно на 10%, а его стоимость за два месяца выросла почти вдвое.

Зангане добавил, что основной проблемой сегодняшних переговоров стало несоблюдение обязательств со стороны некоторых стран, в частности Нигерии и Ирака. Эти государства обязались компенсировать превышение квот дополнительным сокращением добычи в июле – сентябре.

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Однако из-за рекордного падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади.