“Степанов не мог этого сделать”. Зеленский не верит, что глава Минздрава закупил костюмы биозащиты по завышенной цене

06.06.2020, 20:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов не мог закупить костюмы биозащиты для медиков по завышенной вдвое цене. Об этом он заявил 6 июня на встрече с журналистами в резиденции “Залесье”. Фрагмент брифинга Зеленского опубликовала “Украинская правда”.

“Что он там купил, я, честно говоря, не знаю. Много купил?” – спросил он у представителей СМИ.

На реплику журналистки, что стоимость купленных Минздравом костюмов была вдвое выше украинских аналогов, Зеленский ответил: “Нет-нет. Я уверен, что мы можем об этом поговорить, но только тогда давайте увидим качество, производителя и так далее. Степанов не мог этого сделать”.

Президент также добавил, что у него пока нет замечаний к работе Степанова.

“Ну потому что мы все как на пожаре. Честно скажу, никто из нас, и Степанов в том числе, еще не может добежать до структурных изменений в Минздраве. Он каждый день что-то делает. И ни одно министерство из-за COVID… Мы так договорились, что этот Кабмин выдержит в том составе, в котором он есть, пока мы не увидим презентацию каждого министерства. И так как все занимаются коронавирусом и ничем другим, просто нет у людей времени представить, хотя там все готово. В течение двух недель они должны презентовать всю модель, о которой мы говорили, все шаги, которые они собираются делать”.

“Зауважень поки не маю” – Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістами про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV

— Українська правда * (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тыс. костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua писало, что украинская компания “Текстиль-Контакт” готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден).

17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы. Парламентская фракция “Голос” призвала отправить в отставку Степанова из-за этого. Нардеп Александра Устинова заявила, что вместо 71 тыс. костюмов прибыли в Украину только 29 тыс.