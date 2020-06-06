Экс-полицейского приговорили к условному сроку за изнасилование

06.06.2020, 20:40, Разное

Калининский районный суд Чебоксар приговорил 34-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Чувашии.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года обвиняемый во время своего отпуска пришел в гости к другу в общежитие в Чебоксарах, в коридоре они познакомились с 49-летней женщиной.

«[Ей] предложили за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего гражданка попрощалась и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подсудимого уволили из МВД «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».