Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

06.06.2020, 20:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное. Сразу хочу заявить, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает», – передает ТАСС сообщение Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава государства регулярно проходит тестирование.

«В Акорде (резиденции президента Казахстана) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности. Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии», – отметил пресс- секретарь.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом, он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. 25 мая Песков сообщил, что его выписали из больницы.