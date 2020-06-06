Лидеры РФ трех сезонов провели онлайн-встречу клуба «Эльбрус»

06.06.2020, 20:30, Новости дня

В онлайн-встрече приняли участие 360 участников конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Почетными спикерами встречи стали первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России», член совета клуба «Эльбрус» Сергей Кириенко, замминистра финансов, наставник конкурса «Лидеры России», член совета клуба «Эльбрус» Михаил Котюков, замминистра здравоохранения, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Салагай, замминистра энергетики, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Павел Сорокин, губернатор Амурской области, участник конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Василий Орлов, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие, говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, Сергей Кириенко отметил: «Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба «Эльбрус», но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. Если у управленца есть время и необходимые данные для принятия решения, то никакого искусства управления не требуется. А мастерство управления возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Это очевидный вызов, с которым столкнулись сегодня все страны мира. В ситуации с эпидемией все метались между двумя приоритетами, что спасать? Людей или экономику? В нашей стране было принято принципиальное решение, что нет ничего важнее жизни людей, и все остальное стало понятной управленческой задачей. Дальше самыми ключевыми были: героизм врачей, колоссальная работа для промышленности и для всех управленцев».

«Я убежден в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В РФ ответом на эпидемию стал проект МыВместе. И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба «Эльбрус», всем победителям, финалистам, участникам проекта «Лидеры России» и других проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента.

Татьяна Дьяконова, победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития, в свою очередь, отметила, что «новое время принесло ясное понимание того, что ушли в прошлое времена, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали лишь от государства». Кроме того, Татьяна рассказала об участии Лидеров РФ в акции #МыВместе и акцентировала внимание на том, что в новых реалиях Лидеры должны привносить свежие идеи и действия, опираясь на свой управленческий опыт и активную жизненную позицию.

В акции #МыВместе приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» из 30-ти регионов страны. Так, Лидеры РФ создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводят на бесплатной основе онлайн-занятия, вебинары и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство по шитью масок и онлайн-платформу для реабилитации и восстановления пациентов, перенесших коронавирус, помогают старикам в отдаленных деревнях, организуют акции сдачи крови, оказывают бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работают на передовой в «Коммунарке», собирают игрушки для больниц и детских домов.

В частности, Олег Салагай рассказал о работе Министерства здравоохранения в период пандемии и отметил работу Дмитрия Атаманова, врача-реаниматолога в «Коммунарке», который трудится на передовой.

Во время онлайн встречи клуба Лидеров РФ «Эльбрус» губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о присоединении области к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: «В целях эффективной организации работы регионального штаба акции, созданного на базе регионального исполкома ОНФ, была изначально выбрана модель 3-секторного взаимодействия. Мы постарались объединить усилия некоммерческих организаций, бизнеса и власти в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и оказании помощи амурчанам старше 65 лет и маломобильным гражданам. С первых дней работы волонтерского штаба в него вошли представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Общероссийского народного фронта, отдела молодежной политики министерства образования и науки Амурской области, команды «Молодежки ОНФ», Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области и их ряды постоянно пополняются новыми неравнодушными людьми, добровольцами и предпринимателями. Заслуживает внимания и тот факт, что у амурских волонтеров акции #МыВместе появились партнеры и за рубежом. Так, известная в нашей области предприниматель из КНР Ли Лихуа подарила добровольцам более 5 тыс. медицинских масок и передала 150 тыс. рублей в поддержку работы штаба акции. Кроме того, с 10 апреля в Амурской области в рамках акции #МыВместе дан старт всероссийскому проекту «Тележка Добра». В восьми супермаркетах, популярных в Благовещенске торговых сетей, были установлены тележки, куда любой желающий может положить оплаченные продукты длительного хранения».

Подводя итоги участия «Лидеров России» в акции #МыВместе, Татьяна Дьяконова отметила, что ценности – это основа, на которой выстраивается наше сообщество. И члены клуба «Эльбрус» проявили себя неравнодушными и проактивными людьми, которые объединились в сообщество для постоянного развития, общения и для того, чтобы вместе делать добрые дела по всей стране.