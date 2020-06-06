Андрей Кончаловский объяснил основные различия между эротикой и порнографией

06.06.2020, 20:30, Разное

Советский, американский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, общественный и политический деятель Андрей Кончаловский объяснил основные различия между эротикой и порнографией. Президент киноакадемии «Ника» считает, что первое – это искусство, а второе – ведущая к опустошению эксплуатация.

82-летний актёр, поделившись с Instagram-подписчиками кадром из картины «Возлюбленные Марии», в которой он выступил режиссером, написал, что эротика – это описание или изображение сексуального смысла, при просмотре которой нужно включать воображение и фантазию. Порнография, по словам супруга Юлии Высоцкой, – это ведущая к опустошению эксплуатация, преследующая материальную цель. Такое отображение сексуального поведения вызывает у людей простую животную потребность удовлетвориться, что быстро надоедает зрителям, и они выключают телевизор.

Отметим, что Instagram- подписчики, как всегда, согласились с мнением Андрея Кончаловского. Некоторые пользователи написали, что порнографии стало слишком много, особенно там, где надеешься с этим не столкнуться.