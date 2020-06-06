 

Андрей Кончаловский объяснил основные различия между эротикой и порнографией

06.06.2020, 20:30, Разное

Советский, американский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, общественный и политический деятель Андрей Кончаловский объяснил основные различия между эротикой и порнографией. Президент киноакадемии «Ника» считает, что первое – это искусство, а второе – ведущая к опустошению эксплуатация.
82-летний актёр, поделившись с Instagram-подписчиками кадром из картины «Возлюбленные Марии», в которой он выступил режиссером, написал, что эротика – это описание или изображение сексуального смысла, при просмотре которой нужно включать воображение и фантазию. Порнография, по словам супруга Юлии Высоцкой, – это ведущая к опустошению эксплуатация, преследующая материальную цель. Такое отображение сексуального поведения вызывает у людей простую животную потребность удовлетвориться, что быстро надоедает зрителям, и они выключают телевизор.

Отметим, что Instagram- подписчики, как всегда, согласились с мнением Андрея Кончаловского. Некоторые пользователи написали, что порнографии стало слишком много, особенно там, где надеешься с этим не столкнуться.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Эксперты назвали профессии, которые могут оказаться невостребованными после коронавируса

18.04 / Марина Федункив: «На «маму Коляна» реагирую вполне нормально»

13.04 / В Москве на стройплощадке обнаружили обезглавленный труп мужчины

30.04 / Мнение: Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?

06.05 / Ким Кардашьян продемонстрировала пикантную фотосессию в «змеиной» коже

14.05 / Кинопродюсер Сэм Клебанов рассказал о последствиях отказа от карантина в Швеции

28.05 / Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

29.04 / Минздрав проанализировал ситуацию с COVID в России на фоне других стран

24.05 / Ученые: Тектоническая плита под Индийским океаном раскалывается надвое

23.04 / Крис Хемсворт подготовил для вас программу домашних тренировок: “Понадобится корзина для белья, 2 банки супа и бутылка с ополаскивателем”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска