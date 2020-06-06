 

Мнение: Начался штурм Сирта

06.06.2020, 20:30, Разное

Войска ПНС Ливии и Турции вошли в Сирт, а также захватили аэродром Гардабия к югу от города.
По ряду сообщений, войска Хафтара отступают из Сирта на восток. Снова публикуются фотографии брошенной военной техники.
Тем не менее, на 18-30 бои в городе еще продолжаются. ЛНА активно применяет ударные дроны и авиацию.
К авиабазе Аль-Джуфра выдвинулась большая колонна сирийских боевиков и войск ПНС Ливии.

По-прежнему интересен вопрос, где остановится бегство. В способности Хафтара удержать Сирт есть большие сомнения.

С 2011 года Сирт штурмовали уже несколько раз. Два раза во время агрессии НАТО против Ливии.
Позднее город был захвачен боевиками ИГИЛ, у которых его потом отбивали в ходе продолжительного штурма.
Не так давно Сирт был захвачен Хафтаром и вот теперь он снова может сменить владельца.

Источник: Colonel Cassad



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