Мнение: Как в Казани убийцу Гитлера задержали…

06.06.2020, 20:20, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

13 мая 2010 года (четверг)

Колония – деревня. А походить по утрам по траве, по росе – негде. Вся территория «жилой зоны» перекопана, как у плохого дачника, у которого негде присесть, каждый клочок земли засеян, засажен.

Была травка вдоль тротуаров, но и её начали вскапывать.

Начальник колонии обходил свои владения. Не удержался, подошел:

– Рамзель Марселевич! Может, остановите уничтожение плодородного слоя земли? Варварство какое-то. Вся эта скопанность после двух-трех недель без дождя окажется в виде пыли в бараках.

– Мы здесь цветы посадим. Красиво должно быть! – возразил подполковник.

– Красиво, но пыльно! Да и не факт, что цветы красивее зеленой травы.

– Не спорь со мной, Муртазин.

– УИК не запрещает спорить. Он запрещает быть не вежливым и грубым.

– Что вы на меня орете? Кто вам дал право разговаривать со мной на повышенных тонах?

– Да нормально я разговариваю. Это у меня голос такой. Командный. А если я повышу голос, у вас перепонки лопнут.

Так и поговорили. Спасти последние островки травы от вскапывания не удалось.

***

И Малику, и Ольге изменили режим отбывания наказания. В суд их увезли после обеда. И до самого вечера не было никаких новостей. А уже вечером, перед отбоем пришла команда: собрать их баулы, отнести в карантинную камеру. Вообще-то карантинная камера в колонии одна. Значит, или Малику (скорее всего), или Ольге придется дожидаться этапа в Казань в камере ШИЗО. А это не законно. Постановление суда о смене режима еще не вступило в законную силу, может быть обжаловано в кассационной инстанции. А режим фактически уже сменен. Беспредел? Беспредел.

***

В колонии периодически появляются люди, для которых ШИЗО – это возможность избавления от навалившихся проблем, проблем, созданных собственноручно. Только спокойствие и уединение в ШИЗО – иллюзорно, потому что это всего лишь небольшая передышка перед еще большими проблемами, вцепившимися бульдожьей хваткой.

Николай Б. создал себе проблемы жизнью не по возможностям, а по потребностям. Не обделял вниманием каждого новенького. Особенно прибывшего не этапом, а «своим ходом». Рассказывал трогательную историю о том, что жена вот-вот должна родить, и ему надо каждый день созваниваться с нею, поддерживать. Что «затянули» мобильный телефон, а он не может рассчитаться. Потому что администрация – волки позорные – задерживают выдачу перевода, который пришел еще неделю назад. И само-собой разумеющимся звучал вопрос:

– Не мог бы одолжить рублей 300-500 на два-три дня, до получения перевода?

Признаюсь, в начале февраля я тоже клюнул на эту клюкву.

И набрал Николай кучу долгов, которые, по-видимому, и не собирался отдавать. Пока не зажали его серьезные пацаны, мол, "фуфлыжник хуже пидараса". Мол, если за неделю не рассчитаешься со всеми долгами, вручим тебе «камазик», переедешь к обиженным.

О разговоре этом узнал совсем недавно, когда Николай, неожиданно, рассчитался со мной. А до этого изумлялся, с чего это он заинтересовался, сколько дают за побег.

Рассчитаться-то Николай рассчитался. Почти со всеми. Но сделал это очень оригинально. Дело в том, что уже несколько месяцев он работает на лошади, рассекая по всей деревне, имея возможность заскакивать в «вольный» магазин.

Николай начал принимать заказы на покупки в деревенском магазине. И в первое время (несколько дней) делал это исправно. Утром забирал деньги, вечером вручал заказчику товар. А потом начались «недоразумения».

– Представляешь – виновато смущаясь, говорил Николай заказчику – Иду в «жилку», останавливает меня оперативный дежурный и интересуется, что несу. Я ему так, мол, и так, но он, гнида, непрошибаемый – забрал пакет.

Несколько дней сотрудники колонии исправно «отбирали» у «курьера» пакеты с заказами, пока не «отобрали» блок сигарет, заказанный Дамиром. Дамир оказался «отмороженным», пошел «разбираться» с оперативным дежурным, мол, на каком основании забрали мои сигареты. Офицер очень удивился «предъяве» и после отбоя вызвал и Николая и Дамира на «очную ставку». И стало тайное явным. И попросился Николай в ШИЗО, спрятался от кредиторов.

14 мая 2010 года (пятница)

Около пяти вечера вызвали в штаб. Меня и шесть женщин. На профкомиссию.

Никто знать не знал, что эта такое «профкомиссия».

– От слова «профессиональная» или от слова «профилактическая»? – интересуюсь у начальника отряда.

– Узнаете – угрюмо отвечает начальник отряда.

Оказалось, что комиссия эта профилактическая. Женщины все оказались склонными к алкоголизму или наркомании. Вот с ними и беседовали на предмет того, как бы им избавиться от напасти.

А меня «потащили» на профкомиссию в связи со «склонностью к дезорганизации воспитательного процесса в колонии». Говорили долго и нудно. Комиссия пришла к выводу, что в моем арестантском личном деле должна появиться красная полоса и сделана запись: «ПЕРЕВОСПИТАНИЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ».

***

Пока ждал «профилактирования» женщин, листал подшивки газет в зале, куда в обычные дни дорога осужденным заказана. Здесь проходят совещания, подведения итогов и инструктирования сотрудников колонии. В «Вечерней Казани» от 30 апреля вычитал публикацию «В Казани задержали убийцу Гитлера», в которой черным по белому написано, что «На этой неделе….» задержали семь человек из банды «Базаровские», в послужном списке которых в том числе и ликвидация преступного авторитета по кличке «Гитлер». «Ни фига себе, ну и неделя у них… » – подумал я. Дело в том, что один из «Базаровских», участвовавший в убийстве Гитлера, сидел со мной в одиночке ФБУ ИЗ-16/2 еще в декабре прошлого года.

***

Приходил Мамонтов. Выглядит намного лучше, но говорить о том, что у Геннадия Павловича нет проблем со здоровьем, не приходится.

15 мая 2010 года (суббота)

Впервые за последние несколько дней баня работала без сбоев. А в четверг и пятницу уже после обеда не было холодной воды. Зато горячая была – кипяток. Вчера после помывки пришлось ждать заполнения бака до полуночи, вода набиралась очень медленно, напора почти не было. А всё потому, что насос водонапорной башни слабенький (или старенький), не справляется с летней повышенной нагрузкой.

***

Полным ходом идет посевная. Но идет она мимо меня, потому как за пределы «жилой зоны» мне выход табуирован.

Пацаны уходят в поле чуть ли не в 5 утра, возвращаются к ужину. Черные! То ли от грязи, то ли от загара. Судя по тому, что после бани их кожи светлее не становятся, это все-таки загар. Майский загар! Который, вроде бы, самый полезный.

На снимке: Неперевоспитуемый в бараке в Дигитли. Фотография отсюда