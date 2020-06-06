От аромата для танцев до селективного санитайзера: бьюти-дайджест недели

06.06.2020, 20:15, Разное

Givenchy

Givenchy представил аромат Irresistible, который пополнил одноименную коллекцию Дома. Но, по словам создателей парфюма Фанни Бэл, Доминик Ропийон и Энн Флипо, это совершенно новая вариация, сила которой “очаровывает и захватывает вас вихрем великолепного свободного танца”. Музой аромата, который соединил во флаконе в виде призмы красочный дуэт розы и аккорда светлого дерева, стала британская модель Фрэн Саммерс.

Lacoste

Художник Джеремивилль переосмыслил наследие модного Дома Lacoste, разработав специальный дизайн для двух коллекционных флаконов L.12.12 PURE для него и L.12.12 SPARKLING – для нее. “Переосмысливая символику бренда, я хотел изобрести визуальный язык, который был бы мгновенно узнаваем”, – говорит художник. Так были созданы уникальные персонажи – Мистер Мяч и Мисс Ракетка – причудливые музы этой коллаборации. “Мы выбрали определенную палитру цветов: ослепительно белый, оттенки зеленого и розового с отсылкой к весенне-летнему сезону, пурпурный и, конечно, культовый зеленый цвет Lacoste”.

Vilhelm Parfumerie

Селективная марка Vilhelm Parfumerie приготовила поистине приятный сюрприз поклонницам аромата Mango Skin – парфюмированный санитайзер в удобном формате на каждый день, 75 мл. Он состоит из 73% спирта, увлажняет и формирует на коже невидимую защитную пленку за счет наличия в составе такого компонента, как масло листьев чайного дерева. После использования геля для рук на коже остается изысканный и стойкий аромат манго. Новинка представлена в офлайн- и онлайн-проектах парфюмерии и косметики MOLECULE.

VICHY

Лаборатории VICHY разработали 2 средства, которые позволят комбинированной и жирной коже оставаться матовой. Первый – матирующий спрей Normaderm Phytosolution, который мгновенно матирует кожу, сохраняя эффект до восьми часов, и заметно сокращает жирный блеск. Второй – матирующий гель с вулканическим перлитом Normaderm Phytosolution, призванный устранить избыток себума и эффективно очистить поры.

SVR

Независимая французская лаборатория SVR представила гамму SPIRIAL, куда вошли растительный дезодорант-спрей, роликовый и кремовый дезодоранты, спрей-антиперспирант. Изюминка коллекции – моющий гель-дезодорант, который не только очищает, но и защищает от неприятного запаха пота на 24 часа. Он подходит для лица и тела, включая интимную зону, а также для волос.

L&L SKIN

Японский бренд L&L SKIN представил массажер-миостимулятор для тела HONO, предназначенный для коррекции фигуры, особенно в области груди, живота, талии, бедер и ягодиц. HONO создан специально для косметических процедур в домашних условиях, имеет несколько режимов, обеспечивающих как омолаживающее действие, так и повышение мышечного тонуса. Для усиления эффекта массажер рекомендуется использовать вместе с антицеллюлитным кремом. PSA

Коллекцию проекта Lulu Moscow пополнил новый бренд по уходу за кожей от Allies of skin – PSA. При изготовлении продуктов марка использует клинически доказанные активные вещества в оптимальных концентрациях без каких-либо потенциальных раздражающих веществ. Среди средств линейки – тонер-суперфуд с миндальной кислотой и лакрицей, суперпитательная гиалуроновая увлажняющая сыворотка, ночная мультикислотная сыворотка с пробиотиками, ретиноловое ночное масло с шиповником и бакучиолом.

Planeta Organica

Коллекция Royal SPA – это четыре программы для домашней спа-церемонии. В их основу легли ритуалы ухода за кожей и волосами лучших мировых спа-курортов Таиланда, Индонезии, Индии и Австралии. При создании линии эксперты Planeta Organica использовали те ингредиенты, которые традиционно применяются в этих странах при проведении бьюти-уходов: экзотические растительные масла (кокоса, ши, какао, кунжута, амлы), пряности (кардамон, гвоздика, корица, фенхель, пасту и порошок из трав и орехов (кокоса, коры сандалового дерева, перца чили), эфирные масла (сандала, розы, иланг-иланга), натуральную моющую основу из мыльного ореха. Программа разработана так, чтобы каждое следующее средство дополняло предыдущее.

Bite

Компания Bite обновила линейку низкокалорийных снеков Slim Bite и выпустила новую коллекцию совместно со звездой YouTube и Instagram, представительницей поколения Z Катей Адушкиной. “Около месяца назад, не ожидая абсолютно никакой обратной реакции, я просто так отметила Bite в своих сторис и предложила им сделать новый батончик со вкусом матчи. Я даже не предполагала, что простая отметка может привести к полноценному сотрудничеству”, – говорит Катя. Новая линейка представлена в розовой голографической упаковке. Каждому вкусу соответствует свой герой и некий лозунг. Например, на “Slim Bite Апельсин” изображена смелая девушка, а на боковине упаковки фраза GRL PWR.

Mixit

Косметический бренд Mixit и центр “Насилию.нет” объединили усилия, чтобы помочь жертвам домашнего насилия. С 1 июня, позвонив на горячую линию Mixit, можно оставить заказ с кодовым словом, которое даст понять, что женщине необходима помощь. Символом борьбы с домашним насилием в мире является фиолетовая лента, поэтому кодом для горячей линии станут слова: “Положите в мой заказ фиолетовую ленту, я делала заказ и просила вложить в него фиолетовую ленту”. Так оператор Mixit поймет, что данные об этом звонке необходимо срочно передать в центр “Насилию.нет”.