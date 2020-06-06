Новак оценил значение сделки ОПЕК+

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06.06.2020, 20:08, Новости дня

Совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьезных последствий самого значительного падения спроса на нефть в истории, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьезных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке», – передает РИА «Новости» слова Новака.

Тем временем министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что приветствует достижение важного соглашения ОПЕК+.

«Я приветствую ОПЕК+ в связи с достижением сегодня важного соглашения, которое появилось в ключевой момент, когда спрос на нефть продолжает восстанавливаться, а экономики всего мира вновь открываются», – написал Бруйетт в Twitter.

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК одобрен министрами. В нем рекомендовано продлить максимальный уровень сокращения добычи еще на один месяц, до конца июля.



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