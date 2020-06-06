Посол РФ заверил в завершении проекта «Северный поток – 2»

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06.06.2020, 20:08, Новости дня

Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» будет реализован, несмотря на все препоны со стороны США, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против РФ в отношении «Северного потока – 2». Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США», – передает ТАСС слова Антонова.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2».



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