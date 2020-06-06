Личное: Накипело

06.06.2020, 20:03, Разное

Я вас чувствую. Понимаю. Ценю. Вот сейчас, судя по вашим комментариям, вы переживаете период нехватки энергии.

Нет, вы, по-прежнему, высказываетесь. Вкладываете в свои слова и время, и эмоции. Только вот заряд этих эмоций — какими бы они ни были: от агрессии до радости — часто не превышают «четвёрочки» по 10-бальной шкале.



Фото: Моё

Вы устали восхищаться. Устали завидовать. Устали дарить тепло. Устали ненавидеть. Устали хотеть.

Вы просто тупо устали, мои хорошие.

И я бы оставила вас с вашей усталостью в покое, но есть одно «но». Оно есть всегда.

У вас есть близкие, а у подавляющего большинства из вас есть и дети. И ради детей — именно ради них — нужно взять себя в руки и подняться над собственной апатией, собственными скачками настроения, собственной усталостью.

Унылый родитель, раздражённый родитель, родитель, ушедший в себя, — будь то мать или отец — это неподъёмная ноша для любого ребёнка.

Знаете, о чём мечтает ребёнок, столкнувшийся с таким родителем? Это маленький человек — в свои 5, 7, 10 лет — хочет помочь. Его или её мозг постоянно работает над тем, как помочь маме или папе. Это очень и очень тяжело. Пока вы хандрите, ваш ребёнок выгорает изнутри.

Одни мысли о таких детях разбивают мне сердце. Именно поэтому я обращаюсь к вам, мои дорогие: возьмите себя в руки. Сделайте над собой усилие и поднимитесь над своим настроением ради детей, ради близких, ради тех, для кого вы, собственно, и живёте.

Давайте сделаем так: в комментариях вы вываливаете всё, что накипело. Я посижу с вами, послушаю. Может, посоветую чего.

Вы выговоритесь, выдохните, возьмёте себя в руки и пойдёте дарить любовь своим самым любимым людям.

Договорились?

Поехали!