Анастасия Костенко рассказала новые факты о своих вторых родах

06.06.2020, 19:53, Разное

Анастасия Костенко поделилась новыми фактами о своих вторых родах. Младшей дочери модели и футболиста Дмитрия Тарасова Еве всего несколько месяцев.

Малышку Костенко рожала при поддержке своей мамы, поскольку муж в это время находился на сборах и не мог присутствовать во время родов. Как оказалось, супруги планировали погодок, и практически достигли цели. Еву селебрити родила в феврале текущего года, старшей же дочке Милане через месяц исполнится два года.

Со слов счастливой мамы, невзирая на свои ожидания, появление на свет Евы все равно стало сюрпризом как для нее, так и для Тарасова. При этом модель все время не покидало ощущение, что и Милана ждет рождения сестрички. Девочка все время обнимала маму, целовала и каждый раз старалась быть рядом. Модель вспоминает, как малышка буквально ловила ее взгляд, будто бы получая подтверждение ее большой любви.

Сейчас самым важным для себя Костенко называет здоровье детей, а все остальное они с мужем обеспечат своим дочерям. Подписчики звезды оценили такую откровенность, за короткое время публикация собрала множество отметок «Нравится», комментариев и перепостов.