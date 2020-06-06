Иван Голунов рассказал о несвязанности его уголовного дела со статьей о ритуальном бизнесе и ФСБ

06.06.2020, 19:50, Новости дня

Уголовное дело против журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова не было связано с его статьей о связях ритуального бизнеса в Москве с высокопоставленными сотрудниками московского ФСБ. Об этом журналист заявил в интервью своему изданию, опубликованному к годовщине его задержания.

Он заявил, что считает, что глава московского управления ФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев и его бывший помощник подполковник Игорь Медоев, которых раньше упоминали в связи с его делом, не имеют отношения к его преследованию.

Год назад отец Медоева обещал поговорить с Голуновым, чтобы тот написал о его непричастности к делу. По словам журналиста, с ним никто из упомянутых сотрудников спецслужбы или их представителей не связывался.

По словам Голунова, после начала следствия по его делу, ему стали известны дополнительные подробности обстоятельств его задержания. И он понял, что дело началось еще до того, как он занялся темой ритуального бизнеса, и до того, как люди из этой сферы узнали, что он о них пишет. На вопрос о причастности к его делу высокопоставленных сотрудников ФСБ он заявил, что считает, что они не причастны.

При этом он отметил, что не считает себя случайной жертвой. «Идeт оперативная работа, – сказал Голунов. – Мне бы хотелось, чтобы она была завершена. Заказчики моего дела реально подставили и опорочили правоохранительную систему, опорочили мою страну, выставили всех идиотами. И, мне кажется, будет очень странно, если они не понесут за это ответственности».

По словам Голунова, сейчас идeт работа по заказчику этого преступления. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что следствие не рассматривает возможность заказа и считает мотивом задерживавших журналиста полицейских желание продвинуться по службе.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунов был отпущен, обвинения с него были сняты, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.

Позднее Следственный комитет обвинил задерживавших журналиста полицейских в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков.

В июле прошлого года ряд российских СМИ опубликовал расследование Голунова о том, что рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируется людьми, приближeнными к руководителю столичного управления ФСБ и его помощнику. Объeм только столичного рынка достигает 15 миллиардов рублей в год.