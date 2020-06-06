Байден получил достаточное число делегатов для гарантированной номинации на съезде партии

06.06.2020, 19:50, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден получил в пятницу достаточное количество делегатов для официального выдвижения своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии.

Кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум 1991 делегата, чтобы гарантировать выдвижение. Байден перешагнул эту отметку в пятницу вечером, после того как были подведены итоги праймериз, состоявшихся в начале недели в семи штатах и округе Колумбия.

Ожидается, что бывший вице-президент будет официально выдвинут Демократической партией в ходе общенационального партийного съезда, который должен пройти летом.

«Для меня было честью состязаться с группой наиболее талантливых кандидатов, когда-либо боровшихся за номинацию… Я намерен посвятить каждый день с сегодняшнего дня до 3 ноября борьбе за голоса американцев по всей стране с тем, чтобы совместно выграть битву за душу нашей страны», – заявил Байден.

Байден, который в течение многих лет был сенатором, а затем стал вице-президентом в администрации Барака Обамы, пообещал выбрать в качестве напарника – кандидата на пост вице-президента – женщину. С выбором кандидатуры Байден пока не определился.