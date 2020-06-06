Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

06.06.2020, 19:48, Новости дня

Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.

О принятии решения продлить еще на месяц текущий уровень сокращения добычи — 9,7 миллиона баррелей в сутки — сообщает источник ТАСС. Сообщается также, что следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря 2020 года, а министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 18 июня рассмотрит возможность продления максимального уровня сокращения добычи нефти до конца августа.

Согласно проекту коммюнике ОПЕК+, страны, недостаточно сократившие добычу в мае-июне, должны будут компенсировать это сокращением в июле-сентябре, передает "Интерфакс". Планируется, что заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будут проходить ежемесячно до конца 2020 года.

По предварительным данным, в мае страны ОПЕК выполнили сделку по снижению нефтедобычи примерно на 75 процентов — в частности, из-за Ирака и Нигерии. Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, несмотря на обещания. Нигерия исполняла обязательства лучше, отчитавшись за май о ее исполнении на 52 процента.