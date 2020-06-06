 

Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения

06.06.2020, 19:48, Новости дня

В Сети появились кадры с места авиакатастрофы, произошедшей днем в субботу, 6 июня, на острове Ява в Индонезии.

 

Как сообщают местные СМИ, армейский вертолет Ми-17 выполнял учебно-тренировочный полет в провинции Центральная Ява.

 

По предварительным данным, вылет проводился в рамках программы по подготовке будущих пилотов.

 

В момент крушения на борту воздушного судна находились девять военнослужащих, четверо из них не пережили крушение.



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