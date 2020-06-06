 

Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США – чушь и чепуха

06.06.2020, 19:48, Новости дня

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в том, что Москва причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах. Такие заявления посол назвал "чушью и чепухой, пишет ТАСС. Антонов уверил, что РФ выступает за сотрудничество с США, а вовсе не помогает провокаторам.

Антонов убежден, что обвинения в адрес РФ — часть проблемы русофобии в США. "Стало модным трендом использовать антироссийские высказывания, российский фактор для оправдания своих проблем, а возможно и бездействия или неумения их решать", — сообщил дипломат.

Антонов пожелал американскому народу быстрее пройти непростой период и успеха. "Мы переживаем вместе с американцами", — добавил он.

К сожалению, заключил посол, для преодоления русофобии нужны многие годы, чем бы не завершились предстоящие ноябрьские выборы президента США.



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