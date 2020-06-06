 

Москва поддержала каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии

06.06.2020, 19:48, Новости дня

Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», – передает РИА «Новости» слова Богданова.

Напомним, ранее в субботу президент Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом заявил, что Египет выдвинул новую политическую инициативу по преодолению кризиса в Ливии.



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