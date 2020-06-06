Степанов о динамике выявления COVID-19: Украинцы легкомысленно отнеслись к рекомендациям Минздрава

06.06.2020, 19:36, Новости дня

Увеличение числа украинцев с коронавирусной инфекцией связано с невыполнением рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. Такое мнение 6 июня в Facebook выразил глава ведомства Максим Степанов.

“Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мероприятий восприняло, как полную их отмену”, – написал министр.

Он подчеркнул, что в Украине избрана стратегия “адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса”.

“Но карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше. Мы видим печальную статистику увеличения случаев заболевания и в других странах. …В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан – тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора”, – объяснил Степанов.

Он призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

“Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения”, – отметил глава Минздрава.

⚠️Тренд підвищення рівня захворюваності останніх кількох днів має просте пояснення — наше суспільство досить легковажно… Posted by Максим Степанов on Laupäev, 6. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 6 июня в мире коронавирус подхватили в общей сложности почти 7 млн человек, из них почти 400 тыс. умерли.

В Украине на утро 6 июня коронавирусной инфекцией инфицировано 26 514 человек, умерло 777, полностью выздоровело 11 812 пациентов.

За последние три дня число новых случаев COVID-19 превышало показатель в 550 за сутки, хотя незадолго до этого число новых больных опускалось до 340.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.