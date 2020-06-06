Защита Порошенко обжаловала бездеятельность Венедиктовой в суде

06.06.2020, 19:36, Новости дня

Защита пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко подала в суд жалобу на бездеятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом в Facebook написал адвокат Порошенко Игорь Головань.

“Офис генпрокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют”, – заявил он.

По его словам, Офис генпрокурора оставил без внимания пять заявлений “об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения человека с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов)”, которые защита направила ведомству 3 июня. Головань заявил, что Офис генпрокурора должен был принять решение по этим заявлениям в течение 24 часов.

В связи с этим защита Порошенко обжаловала “бездеятельность генерального прокурора в суде”. “Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, которые проводили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко”, – отметил адвокат.

Офіс Генерального прокурора працює ночами коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних… Posted by Igor Golovan on Laupäev, 6. juuni 2020

Речь идет о 43 картинах, которые, по мнению Госбюро расследований, были ввезены на территорию Украины незаконно. На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по этому производству. Экс-президент в бюро не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

“Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции”, – цитирует Порошенко пресс-служба “Европейской солидарности”.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).

Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. “Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал”, – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.