Автобусы столкнулись в Ингушетии

06.06.2020, 19:16, Новости часа

Шесть человек госпитализированы с различными ушибами после ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«6 июня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское Сунженского района. Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО «Гигант», которые развозили рабочих данного сада. По предварительной информации, пострадали шесть человек, все рабочие, они доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации МЧС, погибших в результате ДТП нет. Предприятие расположено в Сунженском районе на 589-м км трассы «Кавказ».

Причины аварии выясняются.