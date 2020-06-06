 

Автобусы столкнулись в Ингушетии

06.06.2020, 19:16, Новости часа

Шесть человек госпитализированы с различными ушибами после ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«6 июня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское Сунженского района. Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО «Гигант», которые развозили рабочих данного сада. По предварительной информации, пострадали шесть человек, все рабочие, они доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации МЧС, погибших в результате ДТП нет. Предприятие расположено в Сунженском районе на 589-м км трассы «Кавказ».

Причины аварии выясняются.



Последнее из рубрики: Новости часа


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Шенкер: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

25.05 / Выявлены генетические противопоказания к употреблению алкоголя

06.05 / Как COVID-19 пошел по миру: “заскучавший” коронавирус может устроить многолетний карантин

28.05 / В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

28.05 / В подозрении по делу Шеремета следователи исказили маршрут людей, заложивших взрывчатку – “Слідство.Інфо”

22.04 / Названа причина роста числа больных COVID-19 среди молодежи в России

23.04 / Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все российские соцорганизации

17.05 / До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon

09.04 / Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

08.04 / Минэнерго США заберет лишнюю нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска