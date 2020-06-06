Владелец “Спартака” Федун, переболевший COVID-19, посетил тренировку команды

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06.06.2020, 19:14, Новости часа

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, посетил тренировку "красно-белых" в Тарасовке.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что Федун госпитализирован в одну из столичных клиник. У него выявили коронавирус. Через десять дней он сообщил об улучшении самочувствия, а уже 25 мая был выписан из больницы.

"Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки, – приводит слова Федуна пресс-служба "Спартака". – Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам".

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 6,9 миллиона человек, из которых 399 тысяч скончались.

В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения инфекции. Турнир возобновится в июне. Все матчи пройдут при пустых трибунах.

"Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" (3:1) и с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи в субботу, 20 июня, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".



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