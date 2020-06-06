 

Толкнувшим 75-летнего мужчину в США полицейским предъявили обвинения в нападении

06.06.2020, 19:08, Новости часа

Двум полицейским из города Баффало (штат Нью-Йорк), толкнувшим 75-летнего мужчину в ходе протестов, предъявили обвинения в нападении, информирует местный телеканал WIVB-TV.

По данным телеканала, обвинения были предъявлены Роберту Маккейбу и Аарону Торгалски в ходе виртуального заседания, которое прошло в субботу утром по местному времени, передает РИА «Новости».

Отмечается, что оба полицейских не признали себя виновными, их отпустили под подписку о невыезде. Следующее заседание назначено на 20 июля.

Между тем, ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полицейских задержали.

Ранее двух полицейских в Баффало временно отстранили от службы за то, что в ходе протестов они сбили с ног 75-летнего мужчину. В данный момент он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, ранее все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину – в результате тот получил травму.



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