Первый после примирения: беременная Джиджи Хадид на новом снимке с Зейном Маликом

06.06.2020, 19:05, Разное

Сейчас Джиджи Хадид и Зейн Малик находятся в приятном ожидании: в сентябре на свет появится их первенец. Однако это единственная подробность их личной жизни, которой они были готовы поделиться с миром, – остальное пара с момента своего повторного примирения держит в тайне. Даже совместные фотографии больше не появляются на их страницах в социальных сетях (исключение – фотоотчет с дня рождения модели). Но ради доброго дела, запущенного британским журналом Vogue и платформой Hardly Ever Worn it, Джиджи и Зейн сделали исключение. Они снялись для благотворительного онлайн-аукциона #TheWayWeWoreAuction, который пройдет на сайте Vogue.hardlyeverwornit.com с 9 по 12 июня и все средства от которого будут направлены на нужды организаций NHS Charities Together и NAACP.

Джиджи и Зейн

Известным моделям было предложено выбрать одну или несколько красивых и даже эксклюзивных вещей из своего гардероба и выставить их на аукцион, сделав эффектное фото. Откликнулись Ирина Шейк, Кейт Мосс, Джоан Смоллс, Хелена Кристенсен, Кристи Тарлингтон, Джиджи Хадид и другие. В частности Джиджи решила выставить на аукцион сумку-седло Dior и жакет Fendi.

Кристи Тарлингтон и ее платье H&M Хелена Кристенсен и ее платье Dior Джоан Смоллс и ее сумка Givenchy Лили Олдридж и ее платье Prada Пуджа Мор и ее сумка Gucci Мариякарла Босконо и ее платье Givenchy Адут Акеч и ее сумка Chanel