ОНФ запустил сериал о российских языках в Tik-Tok

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06.06.2020, 18:53, Новости часа

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День русского языка запустил в Tik-Tok сериал «Приключения граждан неизвестной Родины в России».

Общероссийский народный фронт снял мини-сериал для Tik-Tok про любителей внутреннего туризма, объехавших все регионы РФ и общающихся на регионализмах – словах и выражениях, характерных для речи жителей отдельных регионов Российской Федерации, но при этом малопонятных или неупотребляемых жителями других регионов, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

На данный момент уже выпущено шесть серий и съемки продолжаются. Герои видео ищут ленивца, восторгаются ламонными ряхами и выбирают между журавиной и гонобобелем. Они ходят в комок и возвращаются тигулями, а босявки спрашивают у них, как отрастить такой же чихирь.

Большинство слов из диалогов путешественников можно найти в словаре российских регионализмов, составленном в Википедии активистами проекта ОНФ «Добровольцы культуры». В нем собраны основные диалектизмы, которые характерны для регионов России.

Замруководителя иполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещеева отметила, что «Tik-Tok давно уже стал одним из основных источников получения информации для современной молодежи. А за счет того, что вирусность такого контента очень высокая, школьники, увидев наш сериал, захотят, надеюсь, открыть словари и узнать о своем родном языке чуть больше, чем сейчас. Как знать, может, после этого будут кричать не только нашим матом на чемпионатах по Dota 2».

В субботу президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференциями с деятелями культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка, который отмечается в РФ с 2011 года. Датой был выбран день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В своем вступительном слове глава государства заявил, что русский язык объединяет все народы РФ и является основой национальной идентичности.



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