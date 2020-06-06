Reuters: страны ОПЕК+ продлят рекордное сокращение добычи нефти

06.06.2020, 18:50, Новости часа

Страны ОПЕК+ предварительно договорились продлить еще на месяц сокращение добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники в картеле и Bloomberg.

Снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля. Изначально планировалось, что в июле сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки.

Bloomberg со ссылкой на черновой вариант коммюнике пишет, что члены альянса, которые не реализовали на 100% обязательства в мае и июне, дополнительно сократят добычу в июле-сентябре, чтобы компенсировать несоблюдение квот.

По данным Bloomberg, Москва и Эр-Рияд потратили неделю на то, чтобы уговорить Ирак, Нигерию и других, кто не смог полностью выполнить обязательства, сделать это.

Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщал, что Саудовская Аравия рассматривала возможность продления ограничений до конца лета или даже до декабря.

Мировые цены на нефть обвалились в начале марта этого года, после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки OПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на уровне выше $50 за баррель в течение последних трех лет. Срок действия соглашения истек 1 апреля. С этого момента Саудовская Аравия начала увеличивать добычу, а до этого объявила, что готова продавать свою нефть Arab Light в Европе со значительной скидкой, чтобы утроить поставки. Саудовские власти рассчитывали, что европейские и другие нефтезаводы, которые традиционно работали на российской нефти, из-за этого переключатся на Arab Light.

На общее падение спроса на нефть в мире сильно повлияли и другие факторы: неблагоприятная обстановка в мире в связи с коронавирусной пандемией, падение производства в разных регионах мира, особенно в Китае, а также теплая зима и, как следствие, уменьшение спроса на энергоносители. Однако значительное давление на цены на российскую нефть оказало именно прекращение действия сделки OПЕК+.