Раскрыты свежие подробности смерти Сергея Бодрова

06.06.2020, 18:42, Разное

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Дарья Юргенс, коллега Сергея Бодрова по киноплощадке,

рассказала о его последнем разговоре с любимой женой. Как известно, Бодров вместе

со своей съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002

году. Их тела до сих пор не нашли, официально Бодров и команда числятся

пропавшими без вести.

Как рассказала Юргенс, звезда фильмов “Брат”

и “Брат-2” незадолго до трагедии звонил своей супруге Светлане

Михайловой. Сергей Бодров очень любил свою жену, они часто созванивались, он писал

девушке нежные письма и сильно дорожил благополучием своей семьи.

При разговоре,

ставшим последним, Сергей долго не хотел прощаться со Светланой и в конце

сказал очень важные слова: “Береги детей”.

По словам актрисы Дарьи Юргенс, каждый разговор с

женой был очень важен для Бодрова, в такие моменты понимающие коллеги старались

оставить его в одиночестве.

У талантливого актера и режиссера были далеко идущие

планы на будущее. В сфере киноиндустрии Сергей успел добиться многого, однако семья

всегда оставалась для него на одном из первых мест.

Юргенс в

эфире Первого канала

также поделилась личными переживаниям – смерть друга шокировала артистку.

Знаменитость призналась, что до сих пор иногда слышит последние слова Бодрова, адресованные любимой жене: “Света, Света, Света…”.