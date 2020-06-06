Раскрыты свежие подробности смерти Сергея Бодрова
06.06.2020, 18:42, Разное
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Дарья Юргенс, коллега Сергея Бодрова по киноплощадке,
рассказала о его последнем разговоре с любимой женой. Как известно, Бодров вместе
со своей съемочной группой погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье в 2002
году. Их тела до сих пор не нашли, официально Бодров и команда числятся
пропавшими без вести.
Как рассказала Юргенс, звезда фильмов “Брат”
и “Брат-2” незадолго до трагедии звонил своей супруге Светлане
Михайловой. Сергей Бодров очень любил свою жену, они часто созванивались, он писал
девушке нежные письма и сильно дорожил благополучием своей семьи.
При разговоре,
ставшим последним, Сергей долго не хотел прощаться со Светланой и в конце
сказал очень важные слова: “Береги детей”.
По словам актрисы Дарьи Юргенс, каждый разговор с
женой был очень важен для Бодрова, в такие моменты понимающие коллеги старались
оставить его в одиночестве.
У талантливого актера и режиссера были далеко идущие
планы на будущее. В сфере киноиндустрии Сергей успел добиться многого, однако семья
всегда оставалась для него на одном из первых мест.
Юргенс в
эфире Первого канала
также поделилась личными переживаниям – смерть друга шокировала артистку.
Знаменитость призналась, что до сих пор иногда слышит последние слова Бодрова, адресованные любимой жене: “Света, Света, Света…”.
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