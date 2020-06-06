Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события

06.06.2020, 18:42, Разное

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волонтерам. Британцы всячески выражают им свое уважение, а также делятся

собственными успехами на этом поприще. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже решили

похвастаться и рассказали, как помогают нуждающимся.

Накануне семейство Кембриджей провело конференцию

по видеосвязи с молодыми активистами волонтерских движений. Венценосные особы

сообщили, в каких проектах принимали участие и заслушали истории добровольцев.

А уже сегодня в соцсетях членов королевской семьи

появилась новая публикация. На фотографии Уильям с принцем Джорджем и

принцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Сандрингеме.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Июн 2020 в 5:59 PDT

Особо бдительные подписчики сразу рассекретили

время, когда был сделан этот снимок. Оказалось, что еще в апреле принцесса

Шарлотта щеголяла в этом наряде.

Подпись к посту тоже говорит об апрельских

событиях – тогда знаменитое семейство участвовало в волонтерской акции.

“В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестили

одиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема”, – указано в

подписи к фото.

Напомним, в конце апреля королевская семья

подготовила для нуждающихся семей и пенсионеров настоящий сюрприз. Они

загрузили целый фургон едой и развозили ее бедным людям.