Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события
 

Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события

06.06.2020, 18:42, Разное
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Текущая неделя в Великобритании посвящена
волонтерам. Британцы всячески выражают им свое уважение, а также делятся
собственными успехами на этом поприще. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже решили
похвастаться и рассказали, как помогают нуждающимся.

Накануне семейство Кембриджей провело конференцию
по видеосвязи с молодыми активистами волонтерских движений. Венценосные особы
сообщили, в каких проектах принимали участие и заслушали истории добровольцев.

А уже сегодня в соцсетях членов королевской семьи
появилась новая публикация. На фотографии Уильям с принцем Джорджем и
принцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Сандрингеме.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Июн 2020 в 5:59 PDT

Особо бдительные подписчики сразу рассекретили
время, когда был сделан этот снимок. Оказалось, что еще в апреле принцесса
Шарлотта щеголяла в этом наряде.

Подпись к посту тоже говорит об апрельских
событиях – тогда знаменитое семейство участвовало в волонтерской акции.

“В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестили
одиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема”, – указано в
подписи к фото.

Напомним, в конце апреля королевская семья
подготовила для нуждающихся семей и пенсионеров настоящий сюрприз. Они
загрузили целый фургон едой и развозили ее бедным людям.



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