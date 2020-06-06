Личное: Извините, накипело

06.06.2020, 18:40, Разное

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Один поц на “Ганзе” написал, что если в 36 лет я ещё комплексую из-за своего возраста и комплекции, то я либо тролль, либо инфантильный дурак. И вот мне стало интересно – а как именно должны исчезнуть эти комплексы и в каком возрасте? Вот жил-жил мальчишка, в школе самый маленький, на улице тоже, гопники из-за этого бьют, телевизор хоть не смотри, ибо там тоже парни обязательно выше и сильнее… Комплексовал из-за этого, понятно, что все люди как люди, а он как фиг знает что на блюде… А потом, после очередного дня рождения, думает – опа, так мне уже 25, надо уже таки перестать комплексовать! Ну ладно, ещё годик покомплексую, а потом перестану! И начинает радоваться. На улице по-прежнему самый маленький (серьёзно, вот на какое мероприятие приду, так все там обязательно выше), гопники по-прежнему бьют (ну, меня не бьют, но я сколько раз слышал, что в Кемерово на доходяг нападают с целью ограбления, а на нормальных мужиков нет), в спортзале пацаны, которые тебе в сыновья годятся, тебя забарывают как не фиг делать (стыдобище), телек по-прежнему хоть не смотри, ибо всё равно там парни тебя выше и сильнее, наконец, даже не можешь отобрать у живущей по соседству здоровой бабищи палку, чтобы она твою Гафсу не била, и в одиночку поднять своего старика, потому что он тебя больше, и твой собственный младший двоюродный брат уже тоже больше раза в два тебя стал и выше на овердофига… Но тебе должно быть всё это глубоко уже по фигу, потому что тебе же уже долбаных 36 лет, а в таком возрасте комплексуют только тролли и инфантильные придурки! И ты должен РАДОВАТЬСЯ, а не комплексовать, так, что ли, или я чего-то не понимаю?

Кстати, у Веркина есть хороший рассказ. Один мальчишка в детстве дико комплексовал из-за прыщей. И вот автор его встретил уже через много лет, в должности крутого директора чего-то там. И тот смотрелся в каждую поверхность намного чаще, чтобы удостовериться, что ни одного проклятого прыща больше нет. Интересно, он тоже инфантил, хоть и директор? Или мантра “Всё, мне уже 36, с сегодняшнего дня перестаю комплексовать” таки не всегда работает?

А вообще, как я всегда говорил, сытый голодного не разумеет. На словах-то легко говорить, мол, комплексуешь в 36 лет – дурак. А на деле надо ПОЖИТЬ в таком теле, чтобы понять. Когда ты видишь, что все вокруг уже выросли в мужиков, включая твоего собственного брата, один ты как был мальчишкой двадцать лет назад, так и остался. Когда твою Гафсу, которую ты своими руками вырастил как ребёнка, может обидеть любой псих и ты ему ничего не сделаешь, поэтому что сил не хватает (и не надо советовать её развивать, я все эти двадцать лет работаю в деревне и что-то сильнее не стал, наверное, мне развить невозможно). Когда не можешь поднять своего дедушку-инвалида, потому что он бывший шахтёр и намного тебя тяжелее, мелкой дохлятины. Наконец, когда на какого-нибудь Ивана Мишина в кино наезжает гопник, получает прямым в челюсть и падает и ты понимаешь, что сам так никогда не сможешь, ибо после ТВОЕГО удара тебе за него ещё же шею намылят… И тогда тебе становится глубоко всему параллельно, двадцать тебе лет, тридцать или сорок, потому что ты понимаешь, что от этого ровно ничего в твоей причине для комплексов не меняется и цифры в возрасте не влияют на рост и физические данные вот вообще никак…