Вашингтон готовится к «Маршу миллионов»

06.06.2020, 18:35, Новости часа

Ожидается, что в субботу протестующие проведут в Вашингтоне массовую демонстрацию. Мирные акции протеста, – которые во многих местах сопровождаются беспорядками, провоцируемыми радикальными группировками и хулиганами, – продолжаются в крупнейших американских городах уже 12-й день.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский надавил на его шею коленом и держал его в таком состоянии почти девять минут. Убийство Флойда вызвало протесты против расизма и жестокости полиции в городах и небольших населенных пунктах по всей стране, а также демонстрации по всему миру.

Активисты в соцсетях призвали «миллионы людей» принять участие в массовом субботнем митинге, который должен пройти в Вашингтоне.

«У нас есть много общедоступной информации, позволяющей предположить, что мероприятие в предстоящую субботу может стать одним из самых масштабных, которые когда-либо проводились в городе», – заявил в беседе с журналистами начальник полиции Вашингтона Питер Ньюшам.

Питер Ньюшам и мэр Вашингтона Мюриэль Баузер

Ньюшам не уточнил число участников протестов, однако, по данным местных СМИ, в марше примут участие как минимум десятки тысяч людей.

Утром в субботу к территории, прилегающей к Белому дому, подъехали шесть автобусов, в которых приехали несколько сотен военнослужащих, большинство из них были в бронежилетах и вооружены щитами. Об этом рассказал фотограф Reuters.

Марши и митинги состоялись в пятницу в Атланте, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Майами, Нью-Йорке и Денвере, а в Вашингтоне протестующие вновь собрались недалеко от Белого дома, несмотря на проливной дождь. Ночные протесты были в основном мирными, однако напряженность остается высокой, даже несмотря на то, что власти некоторых штатов предпринимают шаги для реформирования работы полиции.

Федеральный судья в Денвере распорядился, чтобы городская полиция прекратила использование слезоточивого газа, пластиковых пуль и других нелетальных устройств, таких как шумовые и дымовые гранаты. В своем постановлении судья привел примеры, когда протестующие и журналисты были ранены полицейскими.

«Это мирные демонстранты, журналисты и медики, которые подвергаются жестоким действиям, обычно применяемым для подавления беспорядков, а не против демонстраций», – написал в постановлении окружной судья Брук Джексон.

В Миннеаполисе лидеры городов, возглавляемых демократами, проголосовали за прекращение использования полицейскими фиксации коленом и удушающих приемов при задержании, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в штате прекратят обучать полицейских приему, с помощью которого у задерживаемых людей пережимается сонная артерия.

В Нью-Йорке губернатор Эндрю Куомо заявил, что его штат должен провести реформу, которая предусматривает запрет на удушение задерживаемых и публикацию дисциплинарных записей полицейских.

Протесты пройдут в субботу не только в Вашингтоне, но и по всему миру. Тысячи людей вышли на улицы в Австралии, сотни – в Токио и Сеуле. Марши пройдут сегодня по всей Европе.

Активисты движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) призвали власти городов урезать финансирование полицейских управлений. Мэр Лос-Анджелеса, демократ Эрик Гарсетти, который еще в апреле предлагал увеличить финансирование правоохранительных органов, на этой неделе поменял точку зрения и заявил, что будет добиваться сокращения бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса на 150 млн долларов.

В четверг двое полицейских в Буффало, штат Нью-Йорк, были временно отстранены от работы и оказались под следствием после публикации видео, на котором было показано, как они толкнули 75-летнего мужчину на землю. Это решение вызвало отрицательную реакцию у коллег отстраненных полицейских: все 57 сотрудников боевого подразделения городской полиции подали заявления об увольнении в знак протеста.

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер вступила в спор с президентом Дональдом Трампом из-за чересчур жесткой, по мнению Баузер, реакции на беспорядки. На улице, ведущей к Белому дому, был выложен лозунг «Жизни чернокожих имеют значения», а после наступления темноты Баузер распорядилась устраивать световые проекции с таким же лозунгом на здания, окружающие Белый дом.

Накануне массовой акции протеста Баузер потребовала вывода всех федеральных военных из Вашингтона. По мнению мэра, присутствие военных нарушает повседневную жизнь горожан.

Сенатор-республиканец Майк Ли написал в Твиттере, что, по его сведениям, Баузер приказала выселить из городских гостиниц более 1200 национальных гвардейцев, введенных в город по просьбе президента Трампа для наведения порядка после многочисленных случаев мародерства и пожаров в центре столицы, с которыми городская полиция справиться не смогла.