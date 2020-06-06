Коронавирус и барометр протестных настроений в России

06.06.2020, 18:35, Новости часа

Пандемии коронавируса резко усилила неприятие большинством российских граждан властей всех уровней, включая президентский, ввиду неэффективности принятых мер. А свыше половины населения склоняется к тому, что в стране грозят серьезные социально-политические потрясения, сопровождаемые массовыми протестами.

На это указывается в обнародованном накануне докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году». Как пишут СМИ, Белановский был одним из тех исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011-2012 годов, самые значительные в новейшей истории России.

«Вера в способность как федеральных, так и региональных властей эффективно справляться со вспышкой коронавируса падает, – говорится в докладе. – При этом вера в способности федеральных властей и президента справиться с пандемией падает стремительно, в то время как уверенность в региональных властях снижается плавно».

По официальным данным на субботу, 6 июня, за истекшие сутки количество вновь инфицированных опять превысило восемь тысяч (8855). Это снова больше, хоть и ненамного, чем выздоровело за тот же период. Общее число заболевших достигло 458 тысяч 689 человек. Из них только в Москве – свыше 190 тысяч. С начала распространения эпидемии в стране зафиксировано 5725 летальных исходов.

Глава государства и федеральный центр заметно сдали свои позиции среди всех категорий населения, в том числе демографических и социальных групп, являвшихся традиционным электоратом Владимира Путина, отмечают, в частности, авторы исследования. Главная претензия к президенту состоит в том, что он в трудный для страны час не показал себя безупречным лидером, перекладывая ответственность на чужие плечи, а выстроенная им государственная модель оказалась неэффективной.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ), учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что, судя по внешним признакам, недовольство властью среди людей в связи с пандемией усилилось, и довольно значительно. Хотя социологические измерения это счет разные, уточнил он.

«Возможно, это не так сильно коснулось некоторых региональных лидеров, которые вынуждены были (в силу решения президента Путина – В.В.) в эпоху коронавируса взять на себя всю ответственность за ситуацию, – добавил правозащитник. – И той степени, в какой они смогли справиться с решением проблемы, от этого и зависело отношение к ним населения в том или ином регионе. Думаю, в Дагестане одна картина, а где-нибудь еще – другая. Но федеральные власти испытание коронавирусом, по-моему, не выдержали точно».

В результате граждане оказались предоставлены сами себе, оставшись без работы и без должной поддержки, а такое быстро не забывается, констатировал Вячеслав Бахмин.

Согласно майскому опросу «Левада-центра», рейтинг доверия российскому президенту составил 25%, а по данным независимой исследовательской группы Сергея Белановского, и того меньше – 22%.

Вместе с тем сопредседатель МХГ отметил, что негативные настроение в России редко выплескиваются в протест, если не считать часть молодежи. На его взгляд, это происходит по разным причинам.

«Одна из них – понимание того, что все равно ничего не добьешься, и сомнение в том, что с нынешней властью можно что-то сделать. Другая причина – опасение попасть в руки правоохранительных органов. Сегодня все знают, как они с ведома и при потакании властей реагируют на любые протестные акции, даже самые мирные. Поэтому недовольство людей редко конвертируется в уличные протесты», – резюмировал Вячеслав Бахмин.

В свою очередь, социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в комментарии «Голосу Америки» сказал, что протесты, вызванные в том числе ситуацией с коронавирусом, в России уже идут. Однако, по его словам, степень зачищенности политического и гражданского поля такова, что ожидать серьезных волнений довольно сложно.

«На сегодня очень многие пока не связывают характер формирования власти с состоянием своего холодильника, – подчеркнул он. – Полагаю, что массовые протесты могут начаться, если будут серьезные жертвы в случае очередной развязанной за рубежом войны, когда в страну пойдут “грузы двести”. Но и здесь нет прямой связки».

На самом деле состояние российского общества неизвестно сегодня никому, считает Игорь Яковенко. «Потому что социологии у нас нет, и знаменитая инверсия, когда настроения граждан меняются мгновенно, сопровождает Россию всегда. Был народ достаточно религиозный – и вдруг мгновенно поддерживает власть, которая убивает священников и разрушает храмы. Россия – непредсказуемая страна».

В принципе, после Путина империя просто перестанет существовать, заключил журналист.