Посол РФ ответил на обвинения в «помощи» Москвы провокаторам на беспорядках в США

06.06.2020, 18:30, Новости часа

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США», – передает ТАСС слова Антонова.

Напомним, в четверг генпрокурор США Уильям Барр заявил, что власти США видят «иностранное вмешательство» в протесты в стране, чтобы усугубить насилие.