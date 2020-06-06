Ученые рассказали о способствующей эффективному похудению “зоне сжигания жира”

06.06.2020, 18:30, Разное

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Зарубежные исследователи провели исследование на предмет поиска методики, позволяющей наиболее эффективно избавляться от жировых отложений в процессе физических тренировок. В результате исследователи обнаружили в человеческом организме “зону сжигания жира”.

Отправной точкой исследования стал факт того, что при физических нагрузках существует некий “порог” между сжиганием жировых клеток и переводом организма на пополнение запасов энергии углеводами. Именно поиск этой границы стал целью научной работы ученых. В результате длительной аналитической работы был определен условный критерий, сигнализирующий о достижении целей. Им стало максимальное количество кислорода, используемое человеком в период физических занятий – VO2 max. Посредством многочисленных тестирований было выявлено, что рост скорости использования углеводов и жиров достигается в момент достижения показателя на уровне 40-70% VO2 max, а “зона сжигания жира”, в свою очередь – 50-72%. Также эксперты обнаружили, что указанная зона является более высокой у выносливых спортсменов и низкой у людей с избыточной массой тела.

Стоит отметить, что в реальности количество жира, сжигаемого во время тренировок, является достаточно небольшим. К примеру, даже при высокой интенсивности занятий опытные спортсмены могли терять лишь 0,5 грамма жира в минуту – то есть, около 30 граммов в час. Исходя из такой тенденции, специалисты напомнили, что для эффективного похудения недостаточно лишь длительных физических занятий – они должны быть сопряжены со сбалансированной диетой.