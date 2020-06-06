Сразу после деоккупации в Крыму начнется децентрализация – Чубаров

06.06.2020, 18:20, Новости дня

После деоккупации Крыма на полуострове стразу начнутся мероприятия по децентрализации. Об этом 6 июня сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“В офисе Меджлиса крымскотатарского народа обсуждаем варианты районов Крыма в рамках осуществляемой по всей Украине децентрализации. Создание объединенных территориальных общин – базовый уровень органов местного самоуправления – начнется непосредственно с момента деоккупации Крыма”, – написал он.

Чубаров выразил надежду, что Верховная Рада вскоре примет постановление, в котором будет прописана децентрализация в Крыму.

Он рассказал, что варианты объединения территориальных общин Меджлис обсуждает с представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и народными депутатами Украины.

Суботи прекрасні тим, що можна працювати в умовах, коли тебе менше відволікають на поточні справи ….В офісі Меджлісу… Posted by Рефат Чубаров on Laupäev, 6. juuni 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облсовете и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Центральная избирательная комиссия должна сформировать избирательные округа и организовать проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, утвержденных правительством. По новой системе должны состояться местные выборы.

27 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительству осталось согласовать перспективный план Крыма.