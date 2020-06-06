“За первый год президентства сполна ощутил остроту вашего пера”. Зеленский поздравил журналистов с праздником

06.06.2020, 18:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников украинских СМИ с Днем журналиста. Поздравление опубликовано на его странице в Facebook.

“Любознательные, оперативные, внимательные к деталям, быстрые на слово и ноги, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все – о наших украинских журналистах. И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не перестану вас уважать и защищать. И отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях!” – заверил он.

По словам Зеленского, журналисты – “это залог демократии и развития гражданского общества, а также еще один канал общения власти и народа”.

“Вы и сами – четвертая власть. А власть – это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты!” – заключил Зеленский.

Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям… Posted by Володимир Зеленський on Laupäev, 6. juuni 2020

Профессиональный праздник журналистов в Украине отмечается 6 июня с 1994 года на основании указа первого президента страны Леонида Кравчука. В этот день в 1992-м Национальный союз журналистов был принят в Международную федерацию журналистов.